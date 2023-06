Espagne U21 : Ansu Fati non-retenu pour l’Euro Espoirs

Pas de rassemblement en sélection pour Ansu Fati cet été. Laissé de côté par Luis de la Fuente en vue du Final Four de la Ligue des Nations ce vendredi, le joueur du FC Barcelone n’a pas non plus été convoqué par le sélectionneur des U21 espagnols, Santi Denia, pour participer à l’Euro Espoirs qui se tiendra en Roumanie et en Géorgie (21 juin - 8 juillet).

En conférence de presse, le sélectionneur a tout de même tenu à préciser les raisons de cette absence : «Tous les scénarios ont été évalués avec la direction sportive. Ansu Fati n’a joué aucun match avec les U21 depuis novembre 2019. C’est ainsi que toutes les parties se sont mises d’accord», a-t-il précisé. En revanche, les deux autres Catalans, Nico Gonzalez et Arnau Tenas, ont eux été appelés.

