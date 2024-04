Le clan Mbappé a 2 désaccords avec le Real Madrid

Kylian Mbappé (25 ans) va quitter le Paris Saint-Germain libre cet été. Le Français va rejoindre le Real Madrid. Mais il reste encore quelques points à régler entre les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu et le clan KM7 comme le rappelle Relevo ce mardi.

La suite après cette publicité

En effet, le média ibérique explique que Fayza Lamari, la mère et agent de Mbappé, veut essayer de récupérer jusqu’au bout le plus d’argent possible pour son fils, qui va être moins bien payé qu’au PSG. La question des droits à l’image, qui n’est pas encore finalisée, est toujours sur la table. Relevo indique que le clan KM7 est conscient que les Madrilènes comptent là-dessus pour financer une partie de son transfert. Mais Lamari et ses équipes font leur maximum pour que le capitaine des Bleus conserve le plus grand pourcentage possible.