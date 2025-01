PSG : les détails de l’offre du Torino pour Cher Ndour

Le Paris Saint-Germain continue de chercher des points de chute à certains joueurs indésirables, notamment les joueurs prêtés. Après avoir résilié le contrat à l’amiable avec Juan Bernat, qui s’est officiellement engagé pleinement avec Villarreal, la direction parisienne négocie en parallèle sur d’autres ventes dont Cher Ndour. Comme nous vous le révélions en exclusivité, la bataille faisait rage en Italie pour le jeune milieu italien, Cher Ndour. Prêté au Besiktas l’été dernier, le natif de Brescia, qui n’est d’ailleurs pas présent dans le groupe pour la rencontre européenne contre Twente, devrait bien enlever une belle épine du pied des Parisiens lors de ce mercato hivernal. Actuellement sous les couleurs de club turc, il devrait bien être transféré dès cet hiver. Bologne, Fiorentina, Parme, Torino… De nombreux clubs italiens s’étaient positionnés dès le début du mercato d’hiver.

Et selon nos informations, ce sont les Turinois qui ont fait une avancée considérable sur le dossier. Malgré les arrivées à venir d’Eljif Elmas et de Cesare Casadei, le Torino veut renforcer son milieu de terrain avec une troisième recrue, étant donné que Karol Linetty (en fin de contrat en juin prochain) ne devrait pas prolonger, que Samuele Ricci est sur les tablettes des plus grands clubs européens et qu’Ivan Ilic se rapproche de la Russie, notamment du Spartak Moscou. Le profil de Cher Ndour est unique et manque dans la rotation turinoise. D’après nos indiscrétions, le Torino a fait une offre au Paris Saint-Germain de 12 millions d’euros + des bonus. Le tout assorti d’un pourcentage à la revente proche des 40%. La balle est dans le camp du PSG et attend une relance de la Lazio.