SM Caen : Alexandre Mendy, le facteur X de Nicolas Seube

Dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2, le SM Caen se déplace, ce vendredi soir, sur la pelouse du Red Star. En difficulté depuis le début de la saison, le club normand, 14e du classement, pourra toutefois une nouvelle fois s’appuyer sur son serial buteur, Alexandre Mendy. Auteur de 4 buts en 6 rencontres, l’attaquant bissau-guinéen (7 sélections) - qui a connu un été agité - se montre toujours aussi performant et compte bien sortir les siens de cette mauvaise passe. Interrogé par nos soins, le conseiller du natif de Toulon nous a d’ailleurs confié que son protégé se sentait «en pleine possession de ses moyens, plus que jamais déterminé et avait aujourd’hui totalement confiance dans les individualités composant le collectif du SMC».

Alors que l’actuel propriétaire du club normand Kylian Mbappé - cité dans une affaire de viol présumé - traverse actuellement l’un des moments les plus difficiles de sa vie de sportif de haut niveau et d’homme, le conseiller d’Alexandre Mendy, Yacine Ayad, a également tenu à apporter son soutien au Bondynois. «Aujourd’hui, Kylian Mbappé vit un moment extrêmement compliqué, je tiens à lui apporter tout mon soutien, chacun y va de son avis ces derniers jours mais une enquête est en cours et c’est à la justice de faire son travail. Il a reçu une éducation parfaite et il dispose d’une maturité exemplaire. J’ai également une pensée pour ses proches et notamment sa maman, Fayza Lamari, à qui j’apporte là aussi mon soutien le plus sincère». Le message est passé.