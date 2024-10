Lens - Lille : Lucas Chevalier au coeur de la polémique

Pendant que son nom était cité dans plusieurs articles de la presse barcelonaise hier soir, Lucas Chevalier, lui, livrait une nouvelle performance XXL face à Lens. Mais si son équipe s’est bel et bien imposée dans ce derby du Nord (0-2), le gardien de 22 ans en est ressorti avec une polémique. À l’issue de la rencontre, il a en effet chambré les supporters adverses en mimant des tirs de fusil. «Je trouve ça dommage de sa part, il n’a pas besoin de faire ça, mais ça fait partie des émotions du football», regrettait Will Still après la rencontre, quand Adrien Thomasson digérait un peu plus mal cette célébration.

La suite après cette publicité

«J’ai pris les choses très, très mal, vu du banc. Je suis quelqu’un de très calme mais c’est vrai que là, j’étais un peu hors de moi. Il faut toujours faire preuve d’humilité. Je ne souhaite de mal à personne, mais quand on gagne ce genre de match et qu’on connaît le contexte, il faut faire très, très attention aux gestes qu’on peut montrer envers les supporters », a déclaré l’ancien Nantais. Même le président lillois, Olivier Létang a reconnu que cette provocation n’était pas nécessaire : «on lui a dit qu’il fallait rester mesuré». «Je crois que ça reste encore un très jeune joueur, il est Lillois, c’est peut-être lui qui a vécu le plus d’émotions dans ce derby», a enfin ajouté Bruno Genesio. L’apprentissage, dira-t-on.