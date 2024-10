Le Barça veut faire l’énorme coup Lucas Chevalier

C’est peut-être par là qu’il faudra passer pour enfin le voir en Équipe de France. Bluffant en ce début de saison, pour ne pas dire depuis plus de deux ans, Lucas Chevalier sera forcément courtisé l’été prochain, et sûrement même avant. Après s’être imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 ces derniers mois, il fallait confirmer sur la scène européenne, un baromètre relativement fiable pour évaluer un potentiel.

La suite après cette publicité

Et pour un stage de découverte, autant dire que Chevalier s’en sort plutôt bien. Décisif lors des tours de qualification du LOSC face à Fenerbahçe et le Slavia Prague, le natif de Calais s’est encore sublimé lors de la phase de Ligue. Pourtant, il aurait pu succomber au contexte de ces rencontres de gala face au Real Madrid et l’Atlético, nouvelles pour lui et la plupart de ses coéquipiers. Il a finalement su se nourrir de cette effervescence pour écœurer Vinicius, Bellingham, Mbappé, Griezmann, et permettre au LOSC d’enchaîner deux exploits historiques. D’ailleurs, ses performances ne sont pas passées inaperçues en Europe.

À lire

Le Barça mate le Real Madrid

Un deuxième Français au Barça ?

En effet, Relevo nous informe ce samedi que le Barça étudierait la possibilité de signer le portier lillois, sous contrat jusqu’en 2027 dans le nord. L’avenir d’Iñaki Peña étant indéterminé, et l’aventure de Szczesny prenant fin en juin, le club souhaite se renforcer et recruter un gardien capable de concurrencer ter Stegen (32 ans), dont la capacité de retrouver son meilleur niveau après une longue blessure est encore incertaine.

La suite après cette publicité

Au départ, le Barça avait identifié Diogo Costa comme sa priorité, mais le prix prohibitif réclamé par Porto (environ 45 M€) rend le transfert presque impossible, d’autant que Manchester City semble bien parti pour rafler la mise. La cellule de recrutement blaugrana a donc dû se creuser la tête, et sa dernière piste explorée l’a menée jusqu’à Lille (Bulka est aussi ciblé). Pour Relevo, le prix de Chevalier devrait se situer autour de 20 millions d’euros, ce qui n’est pas inaccessible pour le Barça, également intéressé par Jonathan David, libre à la fin de la saison. Concernant le gardien, Barcelone pourra compter sur sa bonne relation avec son agent, qui avait déjà placé Lucas Digne au club en 2016.