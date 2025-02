Man Utd : une légende allume Marcus Rashford et Aston Villa

Après un mois de discussions, Marcus Rashford a finalement rallié Aston Villa en prêt, ou il évoluera jusqu’à la fin de la saison. Une décision que n’a pas compris l’ancien milieu défensif de Manchester United, Roy Keane. Sur la chaîne anglaise ITV, l’Irlandais a critiqué le choix de Rashford de rejoindre les Villains. «Ce qui est étrange, c’est que je pensais qu’il partirait à l’étranger pour une nouvelle aventure, mais aller à Villa m’a surpris. S’il a perdu la soif de jouer à United, comment va-t-il la retrouver à Aston Villa ? Quand on perd la soif de jouer, c’est difficile de la retrouver. On ne peut pas comparer Aston Villa à Manchester United. Comment peut-il avoir cette soif de jouer là-bas s’il ne l’a pas à United ?»

La suite après cette publicité

A l’inverse, l’ancien attaquant Ian Wright a suggéré qu’un changement d’environnement pourrait lui faire du bien, même si son nouveau club est dans la même ligue. «Nous savons ce que représente Manchester United, mais il va rejoindre une équipe plus performante. Nous ne pouvons pas manquer de respect à Villa et à ce qu’ils ont fait», a expliqué l’ancien buteur d’Arsenal. Marcus Rashford est l’un des trois attaquants qui a rejoint Aston Villa cet hiver, avec Marco Asensio et Donyell Malen.