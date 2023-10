L’OL ne joue pas le maintien selon Santiago Cucci

La suite après cette publicité

Qui aurait pu croire qu’après 8 journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pointerait à la 17e place du championnat ? Si la pré-saison des Gones ne semblait pas enthousiasmante, le début de saison s’avère être désastreux. À tel point qu’avec seulement 3 points au compteur et toujours aucun succès, l’OL pourrait bel et bien se retrouver à jouer sa survie dans l’élite. C’est en tout cas ce qu’a avoué Fabio Grosso après le nul 3-3 face à Lorient. Santiago Cucci n’est pas du même avis.

Le président exécutif du club raconte pour OLPLAY : «L’OL ne joue pas le maintien. Il va repartir et à partir du moment où on aura les résultats, ça va s’enchainer. On ne va pas regarder en bas. On est fier, on va s’accrocher, il y a des valeurs à l’OL qui sont importantes. On est humble mais on va se battre et on va y arriver. On a les bonnes personnes aux commandes.» Des propos audacieux venant de Santiago Cucci qui n’a pas l’air inquiet du début de saison lyonnais. Espérons que le retour de trêve lui donne raison.