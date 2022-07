PSG : une porte de sortie s'offre à Keylor Navas !

La suite après cette publicité

«Je sais que je peux faire plus, je n'ai pas joué tant de matches, la moitié, seulement, cela n'a pas été facile. Dans les conditions que j'ai connues, je n'ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club». Voici ce que déclarait récemment Gianluigi Donnarumma à l'«AFP». Un coup de pression du portier italien faisant écho à celui de Keylor Navas, tout aussi agacé par cette situation de concurrence permanente dans les cages parisiennes. A toi, à moi, aucune hiérarchie n'a finalement été instaurée entre les deux hommes, et ce malgré une préférence accordée à l'Italien sur la scène européenne, à l'image des huitièmes de finale de Ligue des champions où l'ex-Rossonero a joué les deux matches contre le Real Madrid (1-0, 1-3). Mais qu'en sera-t-il la saison prochaine ?

«Ça n’a pas été facile pour lui (Gianluigi Donnarumma, ndlr) c’est vrai, mais nous parlons quand même du meilleur joueur du dernier Euro. C’est une personne, mais également un athlète et un professionnel fantastique. S’il sera titulaire la saison prochaine ? Nous connaissons la situation et lui aussi», déclarait, de son côté à La Gazzetta dello Sport, Nasser Al-Khelaïfi, évasif concernant l’identité du futur titulaire au poste de gardien du Paris Saint-Germain. Opposé au jeune portier italien tout au long de la saison, Keylor Navas semble malgré tout avoir un temps de retard pour le prochain exercice puisque L'Equipe indiquait récemment que les hautes sphères parisiennes avaient tranché en faveur du dernier rempart de la Nazionale.

Naples veut aider Keylor Navas !

Une situation qui pourrait donc pousser le Costaricain à quitter la capitale française. A ce titre et malgré le peu d'intérêts exprimés - jusqu'à présent - pour le gardien de 35 ans, La Repubblica révèle ce dimanche qu’une piste pourrait se préciser avec le Napoli ! Inquiétés par les difficiles négociations autour de la prolongation d’Alex Meret, les dirigeants des Partenopei auraient donc l’intention d’offrir un profil d’expérience à Luciano Spalletti. Sous contrat avec les Rouge-et-Bleu jusqu'en juin 2024, Keylor Navas n'a quant à lui pas dit son dernier mot et semble bien prêt à affronter la concurrence imposée.

«Aucun club ne vous assure d’être titulaire. Quand un joueur, qui est un compétiteur, sait qu’il peut être titulaire à chaque match, c'est normal de ne pas apprécier la situation dans laquelle nous étions (avec Gigio Donnarumma) la saison dernière. Mais pour qu’un joueur parte d’un club, il faut que des choses se passent. Ce n’est pas aussi facile que de vendre un cheval. Vous le mettez dans le van et ciao. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes et déterminantes qu’on étudie pour être tranquille. Je ne suis pas stressé ni inquiet. J'ai deux ans de contrat, je pense à l'équipe nationale et à continuer à Paris, je ne vois pas d'autre option», lançait, en ce sens, Navas au média YashinQuesada.com. Réponse dans les prochaines semaines !