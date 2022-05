Le PSG a tranché entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas !

La suite après cette publicité

«Je sais que je peux faire plus, je n'ai pas joué tant de matches, la moitié, seulement, cela n'a pas été facile. Dans les conditions que j'ai connues, je n'ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club». Voici ce que déclarait récemment Gianluigi Donnarumma à l'«AFP». Un coup de pression du portier italien faisant écho à celui de Keylor Navas, tout aussi agacé par cette situation de concurrence permanente dans les cages parisiennes. A toi, à moi, aucune hiérarchie n'a finalement été instaurée entre les deux hommes, et ce malgré une préférence accordée à l'Italien sur la scène européenne, à l'image des huitièmes de finale de Ligue des champions où l'ex-Rossonero a joué les deux matches contre le Real Madrid (1-0, 1-3). Mais qu'en sera-t-il la saison prochaine ?

Interrogé sur les dernières sorties de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino, présent en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier, a, de son côté, préféré botter en touche : «je ne sais pas ce qu'a dit Gigio. Je préfère d'abord entendre les joueurs. Le club prendra la décision comme il l'a toujours fait. Ensuite, chacun aura son opinion. Peut-être qu'il y aura du changement, peut-être pas». Un discours bien plus tempéré que celui de l'ancien Milanais, convaincu d'une évolution dans les semaines à venir : je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix. Un message qui semble d'ailleurs avoir porté ses fruits.

Le PSG prépare un grand ménage pour ses gardiens !

Selon les dernières informations du quotidien L'Équipe, le club de la capitale a, en effet, tranché entre les deux hommes. Auteur de 23 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma, fort de 8 clean sheets, va ainsi être promu comme véritable numéro un pour la saison 2022-2023, au grand dam de l'ancien gardien des Merengues Keylor Navas (25 matches, 9 clean sheets). Dans cette optique, le quotidien précise également que la direction parisienne s'apprête à réaliser un grand ménage au sein de ses gardiens.

Dès le prochain mercato estival, les hautes sphères parisiennes souhaitent, en effet, se séparer de Keylor Navas, estimé à 10 M€ et qui dispose encore de deux ans de contrat, Sergio Rico, prêté depuis janvier à Majorque où il n'a pas convaincu, Marcin Bulka, prêté à l'OGC Nice, ou encore Alphonse Areola, prêté cette saison à West Ham avec une option d'achat légèrement supérieure à 10 M€. Autant de changements qui dépendront cependant de la nouvelle (ou non) direction sportive du PSG, promise elle aussi, à de grands bouleversements que ce soit au poste d'entraineur ou à celui de directeur sportif. Une chose est sûre, dès la saison prochaine, c'est bien Gianluigi Donnarumma qui enfilera le costume de patron dans les cages parisiennes.

