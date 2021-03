CR7, Messi au Real Madrid, Håland, Mbappé : les déclarations croustillantes de Sergio Ramos

Cet après-midi, Sergio Ramos (34 ans) a mis les médias espagnol en alerte. Le défenseur du Real Madrid a donné rendez-vous à 17h aux médias pour une conférence de presse. Beaucoup pensaient alors que le champion du monde 2010 allait faire une déclaration concernant son avenir. En vain. Venu surtout pour présenter un documentaire qui lui est consacré, Ramos n’a pas donné de grain à moudre aux médias. En revanche, le joueur est passé quelques instants plus tard sur la chaîne Twitch du célèbre streamer espagnol Ibai Llanos.

Et à cette occasion, l’international espagnol a évoqué divers sujets, sur un ton assez détendu. À commencer par le départ de Cristiano Ronaldo du Real en 2018. « Cris' a perdu et le Real a perdu. Je ne l’aurais pas laissé partir parce qu’il fait partie des meilleurs et on aurait gagné encore plus avec lui. Sa relation (avec le Real) aurait dû être à vie. C’est un joueur déterminant qui nous a aidés à gagner. » Et qui dit CR7, dit Messi. Mais là, c’est une question plutôt amusante qui lui a été posée : accepterait-il de voir la Pulga débarquer au Real Madrid ?

Plus simple de recruter Haaland que Mbappé

« Il nous a fait souffrir durant ses meilleures années et c’était toujours une joie de ne pas l’avoir en face. Mais je lui prêterais ma maison s’il décidait de venir, le temps qu’il en trouve une pour lui. » Prêt à accueillir l’Argentin, SR4 ne fera, en revanche, jamais le chemin inverse. « Il n’y a aucune chance. J’aime bien Laporta, je l’ai rencontré un jour et je l’ai bien aimé. Mais il y a des choses dans la vie qui ne s’achètent pas. C’est impossible. »

Toujours à propos du FC Barcelone, Ramos a avoué qu’il n’a pas boudé son plaisir quand il a vu les Culés se faire sortir de la Ligue des Champions par le PSG. Mais attention, sans trop chambrer. « La satisfaction de voir le Barça éliminé est là. Je ne suis plus en conflit avec eux, mais ce sont des rivaux. Et puis, Keylor (Navas) joue au PSG. Je n'aime pas me moquer car la semaine prochaine ça pourrait nous arriver. Je ne souhaite le mal à personne, mais pour l'instant nous sommes toujours en vie. Mais avec Atalanta, il faut être prudent. »

Enfin, Ramos s’est livré au jeu du mercato. S’il était responsable du recrutement de la Casa Blanca, préfèrerait-il engager Kylian Mbappé ou Erling Håland ? « J’aimerais que les deux puissent venir. Mais si ne fallait en prendre qu’un seul, aujourd’hui, je pense que ce serait plus facile de recruter Håland. Avec Mbappé, la question économique est bien plus compliquée. Håland, ce serait pas mal, avec sa soif de buts, de victoires, de titres. Son envergure, sa vitesse… ce serait plus simple de recruter Håland. » Florentino Pérez est prévenu !