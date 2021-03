Sergio Ramos entretient le mystère sur son avenir au Real Madrid

La suite après cette publicité

C'est l'un des feuilletons de l'été en Espagne. Sergio Ramos (34 ans), arrivé à l'été 2005, prolongera-t-il avec le Real Madrid ? Le défenseur central, en fin de contrat en juin 2021, et son entourage entretiennent le suspens depuis plusieurs semaines maintenant, restant très discrets publiquement. Ce jeudi, le capitaine merengue a tenu une conférence de presse pour présenter le documentaire Amazon Prime Video «La Légende de Sergio Ramos», dont il sera le principal protagoniste. Et évidemment, il n'a pas pu se cacher et a dû répondre aux questions concernant son avenir. Et si certains l'imaginaient annoncer un accord pour un nouveau contrat ou du moins afficher ses intentions, l'Ibère s'est contenté de botter en touche.

«Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir vous donner du nouveau, mais il n'y en a pas. Je pensais simplement à revenir de ma blessure et à terminer la saison de la meilleure des manières. Il n'y a rien de nouveau pour la prolongation. Je vous garantis que, quand il y en aura, je serai le premier à le communiquer. Mais maintenant, je suis tranquille. Je ne pense qu'à savourer la saison», a-t-il déclaré. Toujours en stand-by avec la direction de la Casa Blanca, Sergio Ramos a tout de même glissé qu'il espérait «continuer à jouer encore quatre à cinq ans au plus haut niveau si son corps le lui permet». À Florentino Pérez de trancher désormais pour faire avancer le dossier concrètement. La suite au prochain épisode.