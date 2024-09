John Textor veut déjà couper une tête à Everton

Candidat au rachat d’Everton et actuel propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor pourrait provoquer de grands bouleversements du côté de Liverpool. L’homme d’affaires américain entrevoit déjà de limoger Sean Dyche s’il devait prendre la tête des Toffees à en croire The Sun.

La suite après cette publicité

Le média anglais explique par ailleurs que John Textor aimerait ainsi attirer l’actuel coach de Palmeiras Abel Ferreira. Propriétaire de Botafogo et battu par le coach portugais dans la course au titre l’an dernier, John Textor apprécie le travail de ce dernier. Un autre coach lusitanien est apprécié par le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, il s’agit de Paulo Fonseca qui dirige l’AC Milan, mais ce dossier semble plus compliqué.