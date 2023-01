Vidéo : CR7 déchaîne Twitter après son doublé contre le PSG

La suite après cette publicité

C’était le retour tant attendu du duel entre les deux GOATs du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et le spectacle était bien au rendez-vous. Si la Pulga n’a pas déçu avec un but dès la troisième minute de jeu, CR7 a lui impressionné en inscrivant un doublé, ce qui n’a pas empêché son équipe de s’incliner (5-4). Qu’importe pour la Twittosphère, qui salue la performance du Portugais.

À lire

Al Nassr : Vincent Aboubakar a dit oui à Besiktas