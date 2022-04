Dimitri Payet prévient les concurrents de l'OM

La suite après cette publicité

Le capitaine de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet a lancé un message à destination des concurrents de l'OM pour la fin de saison, après la victoire marseillaise à Saint-Étienne dimanche (2-4) qui a permis aux olympiens de conforter leur deuxième place au classement. Le milieu offensif français a expliqué que lui et ses coéquipiers avaient maintenant leur destin entre leur main pour cette fin de championnat.

« C’est important. Mais d’un week-end à un autre, ça peut vite évoluer, on peut passer de la deuxième à la quatrième place et vice versa. Maintenant, en étant deuxièmes, nous avons notre destin entre nos mains, à nous de gagner nos matches pour rester les chassés et pas les chasseurs », a déclaré Payet d'après des propos rapportés par La Provence. L’OM jouera son prochain match jeudi face au PAOK en quart de finale de Conférence Ligue.