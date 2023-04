Aleksander Ceferin tacle Messi après les chambrages anti-Mbappé de Martinez !

La suite après cette publicité

Après les nombreuses célébrations d’Emiliano Martinez à la suite du succès argentin lors de la dernière Coupe du Monde, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, est revenu sur les chambrages de l’Albiceleste. L’occasion notamment pour le dirigeant de s’en prendre à Lionel Messi, impassible lors du numéro de “Dibu” avec une poupée à l’effigie du meilleur buteur du dernier Mondial. «Il aurait dû dire quelque chose, lui dire d’arrêter de faire ça, de montrer un peu de respect», a ainsi estimé Ceferin dans le livre “Messianique”, et cité par Mundo Deportivo.

«Messi joue toute l’année avec (Kylian) Mbappé. Si vous voyez comment il a réagi pendant les penalties… Je ne comprends pas qu’il se moque de Mbappé, de la marionnette et des choses comme ça. Ce n’est pas de la sportivité, c’est primitif et je n’ai pas aimé», a par ailleurs assuré le patron de l’instance européenne avant de tacler ouvertement Dibu Martinez : «une chose dégoûtante à faire. On ne fait pas ça quand on a gagné la Coupe du monde ! Montrez un peu de grandeur, montrez que vous n’êtes pas un primitif. Vous pouvez être un gardien de but parfait, mais si vous n’êtes pas une bonne personne…» Ambiance !

À lire

La Fédération française de football ouvre son champ des possibles !