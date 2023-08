Liverpool : cette saison sera-t-elle celle de Darwin Nunez ?

La suite après cette publicité

Son transfert avait suscité uniquement d’attention dans les travées d’Anfield l’été dernier. Recruté à prix d’or par Liverpool, qui a déboursé 75 millions d’euros pour l’attirer en provenance de Benfica, Darwin Nunez était même souvent comparé à Erling Haaland, arrivé pour le même montant à Manchester City quelques semaines plus tôt. Alors qu’il avait remporté leur premier face-à-face lors du Community Shield (3-1), Nunez n’avait même pas fait le poids au cours de la saison face à son concurrent norvégien, prépondérant dans le triplé de Manchester City l’an dernier. Même si le cyborg scandinave fait figure de favori incontesté pour le titre de Golden Boot outre-Manche, l’Uruguayen pourrait lui offrir une belle bataille dans les prochains mois pour plusieurs raisons.

Une préparation estivale de qualité

Au-delà de son but inaugural face à Manchester City lors du Community Shield lors de l’exercice précédent, Darwin Nunez avait également réussi son premier match en Premier League en inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors du nul face à Fulham (2-2). La suite a été bien plus compliquée. Auteur d’un coup de sang sur Joachim Andersen qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs matches, le transfuge de Benfica a progressivement perdu sa place de titulaire inamovible à la pointe de l’attaque des Reds. Suite à l’arrivée hivernale de Cody Gakpo et au retour de Diogo Jota, blessé pendant une partie de la première moitié de saison, le natif d’Artigas a eu encore moins de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison. Finalement, en 42 rencontres avec les pensionnaires d’Anfield, Nunez n’a inscrit (que) 15 buts et a offert 4 passes décisives. Un bilan pas mauvais mais peu reluisant lorsque l’on repense aux 75 millions d’euros qui ont été investis par les dirigeants liverpuldiens.

De retour aux fourneaux cet été, Nunez a montré un visage bien plus intéressant. Parfois titulaire, parfois remplaçant, l’international uruguayen (16 sélections, 3 buts) n’a jamais disputé plus d’une mi-temps lors des cinq matches de préparation des siens. Pourtant, malgré ce temps de jeu au rabais, il a inscrit 4 buts et a indiqué à son entraîneur, Jürgen Klopp, qu’il pouvait compter sur lui. La saison passée, Darwin Nunez avait notamment claqué un quadruplé face à Leipzig en préparation. Même si les matches amicaux estivaux indiquent plus de tendances que de vérité, le fait que l’attaquant de 24 ans ait marqué dans 3 matches cette saison en ne jouant pas plus de 45 minutes par match indique que son sens du but, trop souvent défaillant l’an dernier, a sûrement été retrouvé cet été.

Un parallèle intéressant avec son aventure lisboète

Des indices qui ne dévoilent donc pas la réalité de la saison à venir, mais qui peuvent déjà pousser les supporters de Liverpool à s’en frotter les mains. Alors qu’il a les qualités physiques pour s’imposer en Premier League, il ne reste plus qu’à Darwin Nunez de trouver ce déclic qui lui permettra d’empiler les buts. Auteur de neuf buts dans l’élite anglaise la saison passée, nul doute qu’il peut, à terme, doubler voire tripler ce total déjà encourageant pour une année d’adaptation. Car oui, c’est l’une des explications tangibles pour justifier sa première saison en dents de scie sur les bords de la Mersey : le temps d’adaptation. Il est assurément compliqué d’encaisser un transfert onéreux dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde. De plus, ce n’est pas la première fois dans sa jeune carrière que Nunez est confronté à ce genre de situation.

A son arrivée à Benfica à l’été 2020, il n’était qu’un jeune attaquant prometteur qui avait réalisé une saison impressionnante à Almeria. Et sa première saison à Lisbonne avait également été en demi-teinte à l’instar de celle qu’il vient de vivre à Liverpool. Ce qui est troublant, c’est que ses statistiques lors de ses premières cuvées dans ses deux clubs prestigieux se ressemblent énormément (44 matches avec Benfica contre 45 avec les Reds, 14 buts contre 15). Une similitude qui laisse présager de grandes choses pour sa deuxième saison en Angleterre. En effet, lors de son deuxième et dernier exercice dans la capitale portugaise, Nunez avait inscrit la bagatelle de 34 réalisations en 41 apparitions toutes compétitions confondues.

Comme Liverpool, il veut revenir au premier plan

Mais voilà, pour atteindre ce potentiel presque prophétique, il faudrait que Nunez jouisse d’un statut de titulaire presque inamovible. Pourtant, comme en témoignent ses 210 minutes en 5 matches de préparation, il part plus dans la peau d’un remplaçant de luxe aux yeux de Jürgen Klopp, qui ne semble pas être non plus d’une grande mansuétude après la première saison moyenne de son joueur. Pourtant, alors qu’il prendrait des cours d’anglais et serait plus familier avec le style de jeu proposé par son coach d’après la presse anglaise, l’avant-centre de 24 ans semble déterminé à être de retour au premier plan. Débarrassé de la légende Roberto Firmino, parti en Arabie saoudite, le joueur formé à Penarol fait figure de seul vrai buteur des Reds et a tout pour s’imposer dans un effectif remanié et assez séduisant suite au mercato estival.

En effet, les recrutements d’Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai devraient ramener encore plus de créativité dans l’entrejeu de Liverpool qui en a cruellement manqué l’an passé. Avec cet effectif prometteur, tout ce beau monde aura sûrement d’un Nunez en forme pour empiler les buts. Outre la Ligue Europa, qui fait sûrement office d’objectif atteignable pour eux, les ouailles de Klopp auront assurément plus à cœur de revenir sur le devant de la scène en Premier League et jouer les trouble-fêtes dans le mano a mano annoncé entre Manchester City et Arsenal. Pour cela, Liverpool a besoin d’un Nunez au top de sa forme et qui amènera Liverpool au sommet dans son sillage. Premier élément de réponse ce dimanche face à Chelsea…

