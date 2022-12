France - Pologne : Jules Koundé savoure la réaction des Bleus

La suite après cette publicité

Direction les quarts de finale pour l'Équipe de France après son succès maîtrisé face à la Pologne (3-1), lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, le défenseur des Bleus, Jules Koundé a salué la performance collective, notamment en seconde période : «Je pense que c'est mérité bien qu'en première mi-temps, on a souffert pendant un temps contre une belle équipe, qu'on a laissé se mettre en confiance avec des pertes de balles évitables. Mais globalement, dans le match, je pense surtout en deuxième, on a su faire mal aux moments importants. C'est une victoire méritée. Il fallait gommer nos pertes de balle et mettre plus d'intensité parce que quand on les a mis sous pression, c'est une équipe capable aussi de perdre des ballons et faire des erreurs. C'était les deux éléments clefs à la mi-temps», a longuement expliqué le défenseur barcelonais au micro de TF1.

«Ca ne va pas être de trop. On est content d'avoir du temps pour récupérer et puis pour bien préparer ce quart de finale. On va décompresser puis on va très vite se concentrer dessus. Il n'y a pas de préférence (entre le Sénégal et l'Angleterre ndlr.), on va tranquillement rentrer à l'hôtel et regarder le match attentivement parce qu'on aime le foot. C'est un moment agréable de voir tous les gens dans l'hôtel qui célèbrent avec nous et qui nous applaudissent, c'est toujours un moment de partage», a ensuite conclu Koundé. Alors Angleterre ou Sénégal ? Réponse ce dimanche soir mais en attendant, la France continue son épopée qatarie.