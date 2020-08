LdC : l'UEFA dévoile son équipe type de la saison

La Ligue des Champions désormais terminée, place aux distinctions en tous genres. L'UEFA vient ainsi de dévoiler son onze type de la saison. Une équipe qui fait la part belle au vainqueur, le Bayern Munich, et au finaliste malheureux, le Paris SG, avec quatre représentants chacun (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Robert Lewandowski/Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Angel Di Maria).

La suite après cette publicité

Mention spéciale ensuite à Marcel Sabitzer du RB Leipzig et à Erling Braut Haland du Borussia Dortmund. Raheem Sterling de Manchester City complète la composition de cette formation qui aurait sans doute fière allure.