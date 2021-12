FC Barcelone : la piste Edinson Cavani se confirme

La suite après cette publicité

La direction sportive du FC Barcelone a peut-être trouvé le renfort offensif qu'attendait Xavi Hernandez pour la deuxième partie de la saison. Après avoir fait un tour des joueurs capables de relever le niveau du secteur offensif et intéressés par une signature au Barça cet hiver, l'attaquant de Manchester United Edinson Cavani serait le numéro un de la liste, celui qui plaît le plus à Mateu Alemany selon les informations de Sport. Le quotidien sportif espagnol ajoute que les négociations serait déjà très avancées entre les deux parties et un transfert pourrait être envisagé lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Alors que le technicien espagnol a dû dépanner avec de jeunes joueurs (Ferran Jutglà, Ez Abde...) et des retours progressifs de blessure (Ousmane Dembélé), l'arrivée de l'attaquant uruguayen ne devrait pas faire de mal, amenant son sens de but, son expérience et sa charrúa au vestiaire. Néanmoins, le board catalan attend également de voir l'évolution de sa rééducation après avoir été blessé au tendon d'Achille début novembre. Néanmoins, l'entraîneur des Red Devils Ralf Rangnick l'avait convoqué pour le déplacement à Brentford la semaine dernière avant le report de la rencontre en raison de la montée de la pandémie outre-Manche.