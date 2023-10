Liga : l’Atlético de Madrid enchaîne face à Alavés et monte sur le podium

Suite de la 11e journée de Liga, l’Atlético de Madrid recevait au Civitas Metropolitano le Deportivo Alavés, ce dimanche. Tenus en échec par le Celtic Glasgow en Ligue des champions (2-2) en milieu de semaine, les Colchoneros, quatrièmes, avaient à cœur de se racheter afin de ne pas se laisser distancer en tête du classement par Gérone et le Real Madrid, vainqueurs la veille. En parallèle, la formation basque, dix-septième au coup d’envoi, sortait d’un nul encourageant face à Villareal lors de la journée précédente et comptait déjouer les plans madrilènes pour se donner de l’air au classement.

La suite après cette publicité

Comme à son habitude depuis le début de saison, le club madrilène a dominé son sujet en se mettant très vite à l’abri. À l’affût au second poteau, Rodrigo Riquelme était à la réception d’un très bon centre d’Alvaro Morata pour ouvrir la marque (1-0, 26e). Passeur décisif, l’attaquant espagnol passé par le Real Madrid et la Juventus Turin ajoutait, à son tour, sa pierre à l’édifice. L’avant-centre des Colchoneros profitait d’un service de Koke pour inscrire sa sixième réalisation de la saison en championnat (2-0, 45e+1). Dans le temps additionnel, Ander Guevara sonnait la révolte pour Alavés (2-1, 90e+4), malheureusement insuffisant pour espérer l’emporter. Avec cette sixième victoire consécutive en Liga, l’Atlético de Madrid profite du faux pas du FC Barcelone, battu par le Real Madrid samedi, pour s’installer sur le podium. De son côté, Alavés n’y arrive toujours pas et reste à portée du Celta Vigo, premier non-relégable.