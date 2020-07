Mercato : la liste noire de Valence

Tout doit disparaître... ou presque. La Cadena COPE explique ces dernières heures que le Valence CF entend procéder à une grande lessive sur le marché cet été. Sur ordre du propriétaire Peter Lim, Anil Murthy a ainsi fait savoir aux agents et aux joueurs de l'effectif actuel si le club comptait sur eux pour la saison prochaine. Et la radio espagnole dégage une liste noire, composée de certains noms surprenants.

On apprend ainsi que le dirigeant a annoncé à trois poids lourds du vestiaire qu'ils étaient invités à quitter Mestalla cet été : le milieu de terrain et capitaine Dani Parejo (31 ans), le milieu défensif français Francis Coquelin (29 ans, déjà annoncé dans le viseur de l'AS Monaco) et l'attaquant international espagnol Rodrigo (29 ans). Une information étonnante tant les trois hommes figurent parmi les leaders du groupe sur et en dehors du terrain ces dernières saisons. Qu'importe, alors que l'Europe semble hors de portée, Lim et ses équipes semblent vouloir faire table rase du passé pour tout reconstruire.

Tous les Français poussés dehors

Outre ces trois cadres, on apprend ainsi que le reste du clan français - l'attaquant Kevin Gameiro (33 ans), le milieu Geoffrey Kondogbia (27 ans, devenu international pour la Centrafrique), ainsi que les défenseurs Eliaquim Mangala (29 ans) et Mouctar Diakhaby (23 ans) - ont eux aussi été priés de se trouver de nouveaux clubs. Le portier néerlandais Jasper Cillesen (31 ans), le latéral portugais Thierry Correia (21 ans) et l'attaquant espagnol Ruben Sobrino (28 ans) complètent la liste noire des dirigeants, qui ne manquera pas d'agiter de nombreux directeurs sportifs et intermédiaires en Europe.

Le club compte en revanche sur le latéral gauche José Luis Gayà (25 ans, probable futur capitaine), le central Gabriel Paulista (29 ans, pour qui l'Olympique Lyonnais est récemment venu aux renseignements), le milieu Carlos Soler (23 ans), le portier Jaume Doménech (29 ans), le goleador Maxi Gómez (23 ans), le latéral droit italien Cristiano Piccini (27 ans), le virevoltant Sud-Coréen Kang-in Lee (19 ans, le polyvalent Danois Daniel Wass (31 ans) et l'international russe Denis Cheryshev (29 ans). Idem pour Ferran Torres, si toutefois le grand espoir espagnol, cité du côté de Manchester City notamment, accepte de prolonger un bail qui expire en juin 2021. Le futur entraîneur, que Valence souhaite annoncer rapidement, sait déjà à quoi s'en tenir.