PSG-OL, Vidéo : la provocante célébration de Bradley Barcola devant les supporters lyonnais

Moins d’une semaine après l’exploit retentissant face au FC Barcelone en Catalogne, le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de son Parc des Princes ce dimanche soir pour affronter l’Olympique Lyonnais dans l’affiche de cette 30ème journée de Ligue 1. L’occasion pour les troupes de Luis Enrique de continuer de faire le plein de confiance mais aussi de célébrer cette qualification historique en demi-finale de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Auteur de deux passes décisives (le deuxième but a finalement été accord en CSC de Matic), Bradley Barcola réalise un formidable début de rencontre contre ses anciens coéquipiers avec de nombreux débordements et plusieurs percées décisives en attaque. Et sur l’un des buts parisiens, l’ancien joueur de l’OL n’a pas hésité à célébrer excessivement devant le parcage lyonnais qui l’avait précédemment sifflé et insulté à l’annonce des compositions.