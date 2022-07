L'Atlético de Madrid a pris sa décision pour João Félix

La suite après cette publicité

«João Félix dit qu'il y a un problème à l'Atlético ? Allez lui demander directement. S'il sait quel est notre problème en ce moment, ça serait bien qu'il le dise pour qu'on le sache aussi», déclarait dernièrement Diego Simeone, coach de l'Atlético de Madrid. Symbole d'une relation compliquée entre les deux hommes, cette sortie médiatique, tenue en fin de saison dernière, avait surtout ravivait la flamme d'un départ pour l'attaquant international portugais (22 sélections, 3 buts).

Courtisé par le FC Barcelone, non refroidi par les 100 millions d'euros à mettre sur la table, l'ancien prodige de Benfica devrait malgré tout bel et bien rester chez les Colchoneros. Comme le révèle MARCA, ce samedi, le dernier troisième de Liga n'a aucune intention de se séparer de l'enfant de Viseu. Plus encore, le quotidien espagnol précise que les dirigeants rojiblancos comptent faire de João Félix la pierre angulaire du projet 2022-2023. En compagnie d'Antoine Griezmann, de retour à Madrid après son expérience contrastée chez les Blaugranas, le Lusitanien demeure donc indispensable.

João Félix va rester à l'Atlético de Madrid !

De nouvelles informations qui confirment la tendance observée au cours des dernières semaines. Interrogé sur son avenir, le prodige de 22 ans avait, lui aussi, expliqué qu’il n’envisageait pas de quitter le club de la capitale espagnole cet été et qu’il avait bien l’intention de continuer à progresser au sein de l’effectif de Diego Simeone. «Un départ de l'Atlético n'est pas sur la table. Je vais bien et je me concentre sur l'Atlético. Je suis serein face à l'avenir. Conscient de ce que je peux faire et je suis bien avec moi-même», avait ainsi assuré Félix dans des propos relayés par Mundo Deportivo avant d'ajouter.

«Je suis toujours en vacances. Je viens de commencer à m'entraîner pour préparer la pré-saison, mais je ne pense pas trop au football. Bien sûr que j'ai grandi. Quatre ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté Benfica et j'ai grandi physiquement, techniquement et mentalement. Il est normal d'évoluer. J'ai bien fait les choses pour aller de mieux en mieux». Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, João Félix, sous contrat jusqu'en juin 2026, continuera donc bien d'arborer - fièrement - son numéro 8 chez les Colchoneros la saison prochaine.