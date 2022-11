Liverpool est à vendre !

La suite après cette publicité

12 ans. Voilà 12 ans que Fenway Sports Group (FSG) est propriétaire de Liverpool après l'avoir racheté à George Gillett Jr. et Tom Hicks. Des années remplies d'espoirs et de succès, avec dans la besace un titre de champion d'Angleterre, une FA Cup, une Carabao Cup et bien sûr une Ligue des Champions, le tout sous les ordres de Jürgen Klopp, arrivé en 2015 pour succéder à Brendan Rodgers.

De quoi remplir de fierté John W. Henry, principal visage de FSG, et de lui faire oublier les quelques couacs, comme la tentative de participation à la Super League, pour laquelle il avait dû s'excuser auprès des supporters mécontents. Alors que l'on pensait FSG à la barre pour encore de longues années, le propriétaire américain pourrait finalement en décider autrement.

Quelle valeur pour Liverpool ?

Comme révélé par The Athletic cet après-midi, le groupe aurait décidé de mettre en vente le club. « Une présentation commerciale complète a été réalisée pour les parties intéressées. FSG a examiné les opportunités dans le passé, mais a décidé de ne pas les saisir. On ne sait pas si un accord sera finalement conclu ou non, mais FSG sollicite des offres », peut-on lire dans le média anglais à la sérieuse réputation.

Moins bien cette saison (8e de Premier League, et le Real Madrid hérité en huitième de finale de la Ligue des Champions), Liverpool reste un club majeur de la scène anglaise et européenne. Et on a récemment pu constater avec Chelsea que cela attirait encore des investisseurs. Todd Boehly a en effet racheté le club londonien pour la somme de 4,97 milliards d'euros. Reste à savoir à combien sera valorisé Liverpool.