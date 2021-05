Droits TV : le prix de la nouvelle chaîne de la LFP dévoilé

La LFP avance dans son projet de création de chaîne. Ce mercredi matin, L'Équipe révélait que l'instance songeait fortement à créer sa propre chaîne pour diffuser 80% de la Ligue 1 et 100% de la Ligue 2. Le quotidien sportif dévoile de nouvelles informations en précisant que le conseil d'administration de la Ligue se montrait favorable à cette création de chaîne. En parallèle, la Ligue de Football Professionnel proposerait les affiches du samedi après-midi et dimanche soir à Canal + pour une somme estimée à 380 millions d'euros annuels.

Ainsi, Canal disposerait des choix 1 et 3 et la LFP du choix 2, soit un grand match par journée. Vincent Labrune et ses collaborateurs souhaiteraient proposer cette nouvelle chaîne au tarif de 10 ou 11 euros par mois via tous les opérateurs. Son coût de fonctionnement serait estimée à 56 millions d'euros par an, et la LFP viserait 200 millions d'euros de recettes nettes au bout de deux saisons. L'arrivée de cette chaîne estampillée LFP pourrait être entérinée le 3 juin date du prochain conseil d'administration.