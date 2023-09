Équipe de France : le rassemblement frustrant de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

«Il a eu une ascension phénoménale. On le suivait déjà à Nantes, il a confirmé à Francfort et il a répondu à nos attentes. Avec ce transfert au PSG (cet été), il sera encore plus exposé. C’est le revers de la médaille. Je répète aux joueurs à chacune de leur sélection, ils sont plus observés dès qu’ils deviennent internationaux. C’est une progression constante à tous les niveaux avec des exigences de plus en plus élevées». Voici ce que déclarait Didier Deschamps, en marge du choc Allemagne-France, au sujet de Randal Kolo Muani, recruté dans les dernières minutes du mercato par le Paris Saint-Germain. Des mots forts et plus que jamais vérifiés au regard de la nouvelle prestation contrastée du natif de Bondy.

Un compteur toujours bloqué à 1 petit but…

Si tout semble indiquer qu’il sera le successeur d’Olivier Giroud à la pointe de l’attaque tricolore dans les années à venir, celui qui vient de poser ses valises dans la capitale française doit, en revanche, confirmer les belles promesses de la finale du Mondial et force est de constater que le chemin est encore long… Resté sur le banc lors de la victoire (2-0) des Bleus face à l’Irlande, jeudi dernier, Kolo Muani n’a, en effet, pas eu l’occasion de briller au milieu de ses deux nouveaux coéquipiers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Préféré à RKM pour pallier la blessure du buteur des Rossoneri, Marcus Thuram en profitait d’ailleurs pour inscrire son premier but avec les A. Un choix plutôt logique à l’heure où le Français de 24 ans soignait encore une cheville douloureuse.

Oui mais voilà, mardi soir, au Signal Iduna Park et devant 60 486 spectateurs, le numéro 12 des vice-champions du monde avait bel et bien une opportunité en or. Celle de prouver à tout son monde - Didier Deschamps en premier lieu - qu’il dispose d’épaules suffisamment larges et de reins assez solides pour porter l’attaque française dans le futur. Encore raté. Loin d’être l’unique responsable de ce premier revers en 2023, l’international français aux 10 sélections (1 but) n’a, en revanche, pas su saisir sa chance. Aligné aux côtés d’Antoine Griezmann dans le 4-4-2 dessiné par DD, le nouveau Parisien a, en effet, globalement déçu. Imprécis dans le dernier geste et peu trouvé par ses partenaires, celui qui est resté muet lors de ses cinq dernières apparitions sous le maillot tricolore n’est alors jamais parvenu à sortir les Bleus de l’ornière dans laquelle ils étaient embourbés.

Le contrecoup d’un mercato agité ?

Malgré sa traditionnelle combativité et quelques appels intéressants, RKM a vécu une soirée délicate en terres allemandes. Résultat ? 11 ballons perdus, une frappe totalement dévissée et un petit duel remporté sur quatre disputés. Le tout en jouant de malchance - à l’instar de cette glissade coupable suite à une frappe de Tchouameni repoussée par Ter Stegen (57e) - voire d’injustice, au moment où Antonio Rüdiger optait pour une défense seulement tolérée par Anthony Taylor, l’arbitre de cette rencontre (20e). Trop peu impactant et auteur de quelques mauvais choix dans le jeu, celui qui a été crédité d’un 5 par la rédaction FM cédait finalement sa place à Marcus Thuram peu après l’heure de jeu (64e). Une prestation insuffisante brièvement commentée par son sélectionneur, présent en conférence de presse. «Kolo Muani est en reprise de compétition, ça fait plus de quinze jours sans match, il n’est pas au top de sa forme. Même si on veut gagner tous les matches, une grande partie des joueurs a besoin d’avoir du temps de jeu par rapport à nos échéances, avec les exigences qui restent les mêmes».

S’il est encore trop tôt pour dire que le numéro 23 du PSG a perdu gros en ce début de mois de septembre, l’intéressé a, en revanche, manqué une belle occasion de se montrer à son avantage sous le maillot tricolore. Après plusieurs semaines de tension et un été pour le moins agité, la nouvelle star des Rouge et Bleu va donc désormais devoir trouver les ressources mentales nécessaires pour reprendre sa marche. Interrogé par le quotidien L’Equipe, son entourage assurait, à ce titre, qu’il conservait - plus que jamais - une grande motivation et un état d’esprit irréprochable. «Ce qui aurait été émotionnellement dur, c’est qu’il reste à Francfort. Là, la fin est belle. Donc maintenant, il est totalement focus sur ses objectifs sportifs». Pour Randal Kolo Muani, les prochaines semaines s’annoncent, d’ores et déjà, décisives…