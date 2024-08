Ligue 1 : le groupe de l’OM contre Brest avec un grand retour

L’OM démarre cette nouvelle saison de Ligue 1 sur la pelouse de Brest à 17h. Plus qu’une nouvelle saison, c’est même la première de l’ère Roberto De Zerbi, lequel a convoqué un groupe de 21 joueurs pour ce déplacement dans le Finistère. On y retrouve quelques recrues et des jeunes.

On pense bien sûr aux gardiens Rulli et De Lange, à Cornelius en défense, Hojbjerg au milieu et les deux nouveaux compères en attaque : Mason Greenwood et Elye Wahi. Valentin Rongier fait lui son grand retour après des mois d’absence. On notera également les noms manquants de Ounahi mais aussi de Carboni, Koné, Brassier et Kongdobia. Les deux derniers sont suspendus, pendant que le Canadien et l’Argentin sont blessés.

Le groupe de l’OM :

De Lange, Rulli, Van Neck - Balerdi, Cornelius, Koum, Lirola, Meïté, Merlin, Murillo, Nyakossi - Harit, Hojbjerg, Lafont, Rongier - Abdallah, Greenwood, Luis Henrique, Moumbagna, Sternal, Wahi.