La CAF inflige une amende de 185 000€ à Samuel Eto’o

La CAF a sanctionné Samuel Eto’o. Pour avoir signé un contrat avec la société de paris 1XBET, le président de la fédération camerounaise a été puni pour avoir violé les règles d’intégrité sportive. Il a donc été condamné à payer une amende de 200 000 dollars (environ 185 000€). En revanche, la CAF a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour confirmer les accusations de manipulations de matches.

La suite après cette publicité

«Le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football ("CAF") s’est réuni et a statué sur l’affaire concernant le Président de la Fédération Camerounaise de Football (''FECAFOOT’'), M. Samuel Eto’o Fils. M. Eto’o était accusé d’avoir manipulé des matches de football et d’avoir violé les principes d’éthique et d’intégrité. Le Jury Disciplinaire a estimé qu’en l’état, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer M. Samuel Eto’o Fils et M. Valentin Nkwain coupables de manipulation de matches. Toutefois, le Jury disciplinaire a estimé que M. Eto’o a gravement violé les principes d’éthique, d’intégrité et d’esprit sportif prévus à l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF en signant un contrat d’ambassadeur de marque avec la société 1XBET en échange d’une rémunération et a par conséquent condamné M. Eto’o à une amende d’un montant de 200 000 USD», indique le communiqué.