Inter : Romelu Lukaku balaye tout sur son passage

Le Borussia Mönchengladbach inspire décidément Romelu Lukaku (25 ans). Auteur d'un doublé à l'aller à San Siro (2-2, 1ère journée de Ligue des Champions), le Belge a remis ça ce mardi au retour. Cette fois, ses deux buts permettent à l'Inter de revenir d'Allemagne avec les trois points de la victoire et, surtout, de conserver des chances de qualification pour les 8es de finale.

Alors, forcément, le Diable Rouge est à la une partout en Italie. Sa prestation a ébloui les quotidiens sportifs, notamment La Gazzetta dello Sport, qui lui a attribué un 8/10, la meilleure note de la rencontre, et le commentaire suivant : «un show continu, un océan de qualité». Rien que ça ! Le Corriere dello Sport aussi a apprécié la démonstration de Big Rom.

«Un char d'assaut»

«Lukaku le magnifique», lâche ainsi le journal en une. La publication transalpine lui accorde également un 8/10, toujours la meilleure note de la partie, et souligne notamment sa puissance sur son premier but : «un but de char d'assaut». Comparé à un tank, l'ancien pensionnaire de Manchester United ne s'est pas enflammé et a préféré la jouer collectif en fin de rencontre.

«Comme je l’ai toujours dit, je ne suis qu'un mec de 25 ans, d’autres ici ont plus d’expérience que moi, ils me font énormément grandir et je dois les remercier pour ces grands matches européens», a-t-il lancé. Toujours est-il qu'avec 11 réalisations en 12 apparitions (16 buts si l'on compte la sélection de Belgique) depuis le début de la saison, Romelu Lukaku prouve qu'il est le facteur X de cet Inter version Antonio Conte, bien décidé à compter en Europe et en Serie A.