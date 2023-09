PSG : le superbe hommage de Marquinhos à Marco Verratti

Arrivés au PSG à un an d’intervalle (respectivement en 2012 et 2013), Marco Verratti et Marquinhos ont tout connu sous le même maillot. Aujourd’hui, les deux amis figurent même en tête du classement des joueurs les plus titrés de l’histoire du club (30 et 28 trophées). De longues années de cohabitation qui ont forcément vu un lien se nouer entre eux, jusqu’au départ de «Petit Hibou» cet été au Qatar. Sur son compte Instagram, le Brésilien n’a ainsi pas manqué l’occasion de rendre un bel hommage à son homologue.

La suite après cette publicité

«Un hommage et une dernière ovation au Parc des Princes très très mérité, pour une personne en or et un joueur qui a honoré les couleurs parisiennes pendant 11 saisons. Te voir jouer de très près a été un plaisir Marcolino! Ton nom est gravé à jamais dans l’histoire du PSG et dans nos cœurs. Bonne continuation piccolo, tu vas me manquer #ParisienEtMagicien», a écrit le Brésilien.