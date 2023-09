Johann Lepenant va rester à l’OL

En dépit d’un fort intérêt de Lorient et de Clermont, Johann Lepenant (20 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club rhodanien) ne quittera pas l’OL d’ici ce soir minuit selon nos informations.

La suite après cette publicité

L’OL, qui va enregistrer dans les prochaines heures, sauf retournement de situation, la signature de Paul Akouakou en provenance du Real Betis, va disposer de plus de solutions au milieu de terrain. Une bonne nouvelle pour Laurent Blanc qui s’est souvent plaint du manque de profondeur de son effectif dans ce secteur de jeu et qui peut compter sur Lepenant depuis son arrivée (34 matches la saison passée et déjà 2 cette saison).