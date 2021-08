PSG : le message de Sergio Ramos à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Après n'avoir connu que le FC Barcelone, Lionel Messi vient de s'engager en faveur du Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin a d'ailleurs été présenté à la presse ce mercredi matin. Et après cette folle journée, son nouveau coéquipier Sergio Ramos, qui était l'un de ses adversaires pendant des années lors des Clasicos Real-Barça, lui a adressé un message.

«Qui l'aurait cru, hein Leo Messi ? Bienvenue !», a écrit le défenseur central espagnol sur son compte Twitter, le tout accompagné d'une photo des maillots des deux joueurs. Sergio Ramos et Lionel Messi coéquipiers ? C'est désormais officiel et les deux joueurs feront bientôt leurs premiers pas sous leurs nouvelles couleurs, pour le plus grand plaisir des supporters parisiens.