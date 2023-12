OM-OL : Pierre-Emerick Aubameyang a encore bluffé tout le monde !

C’était une affiche plus qu’attendue en raison d’un contexte sportif bien particulier. L’Olympique de Marseille ouvrait les portes de son Vélodrome à l’Olympique Lyonnais, dans le cadre de la 10ème journée reporté de Ligue 1 après les incidents du bus lyonnais caillassé et des blessures du désormais ex-entraîneur de l’OL, Fabio Grosso. Dans un Vélodrome chaud bouillant malgré le petit froid de la nuit marseillaise, les Phocéens de Gennaro Gattuso ont su dérouler (3-0) leur jeu sans peur, ni difficulté, dans un système inédit en 3-5-2 installé par l’entraîneur italien. Une décision qui a porté ses fruits puisque l’OM a inscrit trois buts (quatre en comptant le deuxième de Vitinha refusé). Ce nouveau dispositif n’a absolument pas inquiété l’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, qui continue d’enchaîner les grosses prestations, lui qui reste sur 5 buts inscrits sur les trois dernières rencontres de son équipe, toutes compétitions confondues. «Je suis quelqu’un d’humain et il faut rester humble dans ces moments-là. Je remercie mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien, d’être avec moi et pour le soutien que j’ai reçu avec certains mots qui font du bien dans des moments comme ça. Je suis très touché par cette solidarité. Je ne peux qu’être content. Quand on marque, on est content en tant qu’attaquant», s’était réjoui le Gabonais de 34 ans après son triplé contre l’Ajax jeudi dernier en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

«Ça va vite le foot, après tant d’années, on sait comment ça se passe. L’important, c’est de vivre des moments comme ce soir. Ça fait du bien pour le moral. On n’a pas lâché, on a travaillé. Ça a bien marché ce soir, on est content, car on fait les efforts tous les deux, avec Vitinha. Je le vois à l’entraînement, il mérite», a-t-il d’abord confié au micro de Prime Video. En effet, le football va très vite pour les clubs comme les joueurs. Il y a encore quelques semaines, bon nombre d’observateurs - journalistes comme supporters - pointaient du doigt un certain manque d’efficacité offensive des attaquants marseillais, notamment de Pierre-Emerick Aubameyang, alors que le Gabonais avait même été sifflé par une partie du Vélodrome à sa sortie contre le LOSC en novembre. «La seule difficulté, c’est qu’il ne marque pas. J’ai l’impression que c’est un peu la mode, en ce moment, de parler tout le temps d’Aubameyang. Oui, il a peut-être raté quelques passes, mais je ne vois pas un joueur en grande difficulté. Justement, on attend plus de lui car il s’appelle Aubameyang, comme s’il devait marquer à chaque match. Ce n’est pas un joueur qui ne touche jamais le ballon, désinvolte», avait défendu Gennaro Gattuso. Et l’ancien international italien a bien eu raison de maintenir sa confiance en PEA.

À lire

OL : le message fort de Lisandro Lopez

Impliqué sur les 3 buts !

Efficacité, régularité, propreté. Difficile de sortir un match plus complet que celui de Pierre-Emerick Aubameyang ce mercredi soir. Son duo inédit avec Vitinha a été flamboyant dans le 3-5-2 de Gattuso. «Je pense que Vitinha a beaucoup apporté sur le plan physique. Il a apporté de la profondeur et offert la possibilité à Aubameyang d’aller à gauche. C’était dur pour les adversaires de les suivre», a précisé Gennaro Gattuso en conférence de presse. L’ouverture du score de Vitinha est venue d’un formidable travail sur le côté gauche du Gabonais, auteur d’une passe décisive parfaite pour le Portugais (21e). Le deuxième but est presque la copie conforme avec une deuxième offrande sur le flanc gauche signée Pierre-Emerick Aubameyang, mais cette fois-ci, c’était Michael Murillo à la réception (25e). En seconde période, l’ancien attaquant du BVB y a été de son but pour parapher sa formidable prestation avec un but et deux passes décisives contre Lyon. C’est en toute logique qu’il a reçu la plus haute note de notre rédaction mercredi soir, élu du surcroît homme du match avec 8,5/10 : «Je n’ai même pas besoin de le regarder, je sais qu’il est prêt à recevoir ce ballon. Il me la met super bien. Ça a été un gros match de sa part, il faut le souligner. Ça a bien marché ce soir», a commenté le Gabonais au sujet de sa connexion avec Vitinha.

La suite après cette publicité

Une statistique illustre la belle forme de PEA ces dernières semaines. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est impliqué sur 15 buts avec Marseille toutes compétitions confondues cette saison (10 buts, 5 passes), seul Kylian Mbappé (18 buts, 2 passes en 20 matchs) fait mieux parmi les joueurs de Ligue 1. Voilà qui place officiellement le Gabonais parmi les meilleurs joueurs offensifs du championnat français. Une performance XXL et une entente avec le Portugais qui a régalé le Vélodrome. Il a d’ailleurs été ovationné par tout le stade marseillais, lorsqu’il a été remplacé par Ismaïla Sarr (71e). «Aubame il a fait un gros match, une passe ou deux avec un but, je ne sais plus. On sait qu’il est capable de faire ça. Malheureusement, au début du championnat il avait un peu moins de chances mais aujourd’hui, on a retrouvé le Auba. Cela fait trois matchs qu’il marque d’affilée. On sait ses qualités. On savait que ça allait venir, je suis très content pour lui, même s’il a eu une période un peu plus difficile. Aujourd’hui, il est revenu en force et il nous fait du bien», s’est réjoui son coéquipier, Jordan Veretout, interrogé en zone mixte après la rencontre. En tout cas, à l’image de la belle forme de son équipe, tout semble aller comme sur des roulettes pour Pierre-Emerick Aubameyang ces derniers temps…