Le duo Vitinha-Aubameyang inquiète sérieusement l’OM

Les semaines se suivent et se ressemblent clairement du côté de l’Olympique de Marseille. Après la trêve internationale, les supporters marseillais espéraient sans doute engranger des points et lancer enfin leur saison. Surtout que l’adversaire de ce samedi, à savoir Strasbourg, n’était pas non plus sur une forme folle. Mais encore une fois, Marseille a produit un contenu décevant et n’a pu ramener mieux qu’un match nul (1-1). Outre le résultat, c’est le secteur offensif qui inquiète grandement et notamment le rendement de Vitinha et Aubameyang.

L’attaquant portugais était titulaire ce samedi et a encore livré une prestation insipide. Joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, l’ancien de Braga est toujours autant maladroit devant le but et multiplie aussi les imprécisions techniques. Et même s’il reste généreux dans l’effort et dans le pressing aussi, c’est beaucoup trop peu pour un attaquant de l’Olympique de Marseille. Avec ses 3 petits buts en 14 matches cette saison, Vitinha ne rassure pas et n’est évidemment pas épargné du tout par la presse marseillaise.

Aubameyang sur le banc à la dernière minute

Ce dimanche, dans son édition du jour, La Provence pointe du doigt la nouvelle prestation du joueur. «Il n’est jamais arrivé à faire une différence en dépit de plusieurs munitions», écrit le quotidien local qui lui donne la note de 3 sur 10, et qui pointe globalement l’attaque marseillaise : «les attaquants pédalent dans la choucroute». Mais ce n’est évidemment pas le seul dans ce cas là. Son concurrent direct Pierre-Emerick Aubameyang ne fait guère mieux. Au contraire. Le Gabonais est en pleine crise de confiance et son entrée ce samedi n’a pas aidé à guérir.

Selon les informations de L’Equipe, Gennaro Gattuso a longtemps hésité à titulariser Aubameyang et Vitinha face à Strasbourg. Le technicien italien souhaitait placer l’ancien de Chelsea à gauche de l’attaque pour tenter de rebooster le duo. Lors de la semaine d’entraînement, il avait ainsi essayé de valoriser les deux joueurs en multipliant les exercices devant le but pour leur redonner confiance. Finalement, Gattuso s’est ravisé juste avant la rencontre et a préféré le Portugais en attaque. Preuve aussi que le doute existe dans la tête de Gattuso qui n’arrive pas à gérer ses deux attaquants. Et leur prestation face à Strasbourg ne va pas du tout aider… Au contraire.