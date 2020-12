Raphaël Varane pointé du doigt après la défaite du Real Madrid

Une défaite sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (2-0, 5e journée de Ligue des Champions). Une qualification en 8e de finale de C1 compromise. Un entraîneur, Zinedine Zidane, plus que jamais menacé. Le Real Madrid, qui enchaîne les résultats compliqués ces dernières semaines, est au bord de la crise. Mardi soir, en Ukraine, Raphaël Varane a été le symbole criant des actuelles difficultés merengues.

La responsabilité du défenseur central français est engagée sur les réalisations ukrainiennes, avec cette terrible statistique de 3 erreurs ayant directement entraîné un but cette saison en Europe, et, forcément, la presse espagnole n'est pas tendre avec lui. Marca, As et El Mundo ont tout bonnement attribué un zéro au champion du monde 2018 pour sa prestation. Et les commentaires sont évidemment acides et l'ancien Lensois souffre, une fois encore, de la comparaison avec son habituel partenaire dans l'axe, Sergio Ramos, absent sur blessure depuis quelques matches.

Zéro pointé

«Varane tombe encore sans Ramos», analyse Marca, qui évoque «une nouvelle nuit à oublier sans le capitaine», une ombre qui «plane sur la défense». Sur les 10 dernières sorties européennes sans l'international espagnol, le Real en a perdu 8... Un constat repris par El Mundo. «Varane n’offre pas les mêmes garanties que Ramos. La défaite le met encore sous le feu des critiques», peut-on lire dans le quotidien généraliste, qui précise tout de même que, «cette fois, tout n’est pas de la faute du Français».

C'est sans doute pour cela que As et El Pais ne se montrent pas spécifiquement durs envers celui qui a terminé la rencontre avec le brassard de capitaine. Les deux publications pointent du doigt la défense dans son ensemble, qui, avec 9 buts encaissés en 5 matches, affiche le pire bilan européen du club. Et Varane, qui avait rassuré lors de ses sorties avec l'équipe de France et contre Villarreal et l'Inter, semble incapable de redresser la situation...