La statistique catastrophique de Raphaël Varane

Encore une fois, le Real Madrid a plongé dans un match de Ligue des Champions cette saison en s'inclinant 2-0 contre le Shakhtar Donetsk. Une défaite à laquelle Raphaël Varane n'est pas étranger. Le défenseur central français a commis une erreur provoquant le but de Dentinho juste avant l'heure de jeu (57e). Une nouvelle bévue pour le Champion du monde 2018 qui est actuellement dans l'œil du cyclone. Déjà au match aller, il avait commis une erreur en marquant un but avec son contre son camp.

La suite après cette publicité

Il compte déjà trois erreurs synonymes de but adverse depuis le début de la Ligue des Champions 2020/2021. Aucun autre joueur que le Français n'a été aussi souvent coupable dans cette campagne. Une statistique compliquée pour Raphaël Varane qui va vite devoir se remettre la tête à l'endroit.

3 - Raphaël Varane has made more errors leading to goals in the Champions League than any other player since the start of 2020 (3). Strange. pic.twitter.com/jGbdv90UBU