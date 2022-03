Real Madrid : Carlo Ancelotti n'est pas inquiet

La suite après cette publicité

La défaite au Santiago Bernabéu face au FC Barcelone a laissé des traces, mais elle n'a pas totalement entamé la confiance du Real Madrid. Selon les informations de nos confrères espagnols de Fichajes, Carlo Ancelotti est très tranquille et considère que ce revers n'empêchera pas son équipe de remporter la Liga en fin de saison, après avoir déjà décroché la Supercoupe d'Espagne en janvier.

L'Italien, malgré les premières rumeurs au sujet de son avenir, ne se sent pas inquiété et se voit même démarrer la saison prochaine sur le banc merengue. Son groupe et lui attendent le quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea de pied ferme pour tenter de prendre leur revanche sur les Blues, qui les avaient éliminé en demi-finale de C1 la saison passée.