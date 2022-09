Naples : le début de saison exceptionnel d'André-Frank Zambo Anguissa

La suite après cette publicité

Zambo Anguissa réalise un début de saison très intéressant de l'autre côté des Alpes. Il n'est d'ailleurs pas étranger au très bon départ des Partenopei dans les différentes compétitions auxquelles ils participent. Les Napolitains sont premiers de Serie A, à égalité de points avec l'Atalanta et l'AC Milan mais avec une meilleure différence de buts, avant les rencontres de ce dimanche comptant pour la 7ème journée. D'autant plus que les joueurs de Luciano Spalletti sont aussi premiers de leur groupe en Ligue des Champions, après deux victoires en autant de rencontres, et avec la manière !

Passé de l'Olympique de Marseille à Fulham pour 25 millions d'euros en 2018, Zambo Anguissa est apparu à 66 reprises en tout avec les Cottagers. Depuis, l'international camerounais (41 sélections) a été prêté la saison dernière dans un premier temps au club présidé par Aurelio De Laurentiis. A l'époque, le joueur de 26 ans avait disputé 30 matches toutes compétitions confondues pour deux petites passes décisives. Arrivé définitivement cet été dans le sud de l'Italie pour 15 millions d'euros, après que le club italien ait exercé son option pour rendre son contrat permanent, le milieu de terrain retrouve une seconde jeunesse et ses statistiques le prouvent.

Une master class face à Liverpool

La saison est encore longue mais l'ancien Marseillais semble être dans la meilleure forme de sa carrière. Avec une réalisation et trois passes décisives en seulement sept rencontres toutes compétitions confondues, Zambo Anguissa marche sur l'eau actuellement. Des statistiques plus qu'honorables pour un milieu de terrain relayeur. Son début de saison permet en tout cas à Naples d'espérer plus qu'une saison de transition après un mercato pourtant très agité dans le sens des arrivées comme celui des départs. Dehors les Kalidou Koulibaly (Chelsea), Fabian Ruiz (PSG), Lorenzo Insigne (Toronto) et Dries Mertens (Galatasaray), bienvenue aux Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan), Zambo Anguissa (Fulham) donc et autres Min-Jae Kim (Fenerbahce). Les choix des dirigeants napolitains payent et les supporters s'en frottent déjà les mains.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le Camerounais a notamment été l'auteur d'une prestation très aboutie lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions et la rencontre opposant Naples à Liverpool (4-1). Véritable dépositaire du jeu napolitain, il a été la plaque tournante des actions de son équipe et a été en partie responsable de la déroute des Reds. Buteur sur le 2ème but de son équipe et à l'initiative du 3ème, il s'est même fendu d'une roulette à la Zinédine Zidane sur Fabinho, rien que ça. Il Mattino, un quotidien généraliste basé à Naples, lui a d'ailleurs attribué la note de 8,5 après le match avec un commentaire dithyrambique : « il n'est pas humain, il n'est pas de cette planète. Milner semble être un gamin d'une école de foot face à lui. Il a la fantaisie, le volume, la vista. Et il marque. »

De son côté, le Corriere dello Sport n'a pas non plus tari d'éloge après la prestation plus que convaincante du nouvel arrivant. « Le professeur Anguissa est un candidat magnifique au poste de recteur : extraordinaire. Pour une Ligue des Champions, qu'il n'avait jamais jouée : il lance Victor Osimhen sur le deuxième penalty et marque un but de PlayStation - son premier avec Naples - et montre ensuite le meilleur d'un milieu de terrain en embrouillant Milner et tous les autres : récupérations, dribbles, pressing, passes précises et une roulette entre tout ça. Mais oui. Mais super ! » s'enthousiasmait alors le quotidien sportif italien.

Et maintenant la confirmation ?

Dans le match d'après, les Napolitains recevaient La Spezia et s'imposaient sur la plus petite des marges. Et même si le score n'avait pas du tout la même teneur (1-0 pour Naples avec un but dans les toutes dernières minutes de la rencontre), la physionomie de la rencontre, notamment en première période, permettait d'apprécier encore une fois la domination territoriale du milieu de terrain napolitain. Les occasions pleuvaient (treize frappes dont trois cadrées) mais le tableau d'affichage ne bougeait pas (0-0 à la pause). Luciano Spalletti faisait alors sortir Zambo Anguissa, encore auteur d'une prestation solide, peu avant l'heure de jeu, sûrement dans un souci de préserver l'intégrité de ses meilleurs éléments en vue du calendrier démentiel qui attend les équipes engagées sur plusieurs tableaux.

D'ailleurs, les Partenopei se rendaient à Glasgow pour affronter les Rangers mercredi dernier pour le compte de la 2ème journée de Ligue des Champions. Une nouvelle rencontre remportée magistralement par les coéquipiers de Zambo Anguissa (3-0). Le Camerounais a encore participé à la fête avec une passe décisive sur la 3ème réalisation de son équipe en toute fin de partie. Outre cette statistique, certes importante, il a surtout été à l'initiative tout au long de la rencontre comme pour rappeler ses nouvelles habitudes. A Naples, on espère en tout cas que le phénomène camerounais continuera d'émerveiller les supporters présents au stade Diego Armando Maradona, ou à l'extérieur pour les plus courageux, pendant encore longtemps.