Paris sportifs : nos pronostics et 10€ en freebets offerts pour OM-Monaco

Après une trêve de deux semaines en championnat, les équipes de Ligue 1 sont de retour ce week-end pour la deuxième partie de saison ! Les 20 écuries de Ligue 1 vont donc retrouver le chemin des terrains et on va être servi pour cette 20e journée. L’Olympique de Marseille, en très grande forme ces dernières semaines et qui reste sur 8 succès de rang, peut continuer sur sa lancée dans ce choc du championnat de France face à l’AS Monaco. La formation de Philippe Clément est sur courant alternatif depuis le début de saison mais reste sur une impressionnante victoire 7-1 face à Ajaccio lors de la dernière journée. Les deux équipes, qui se talonnent au classement (3e pour l’OM, 4e pour Monaco) peuvent réaliser un gros coup en cas de victoire.

Les compositions probables de OM-ASM

Victoire de l’OM face à Monaco cote à 2,05

L’Olympique de Marseille est probablement dans sa meilleure forme depuis le début de saison. Les hommes d’Igor Tudor n’ont jamais semblé aussi forts et déroulent depuis plusieurs semaines. Impressionnant physiquement, solide techniquement, l’OM a clairement de quoi jouer les trouble-fête jusqu’à la fin de saison. Ce samedi, dans son propre stade Vélodrome, Marseille aura l’occasion de confirmer son niveau. Et face à un AS Monaco, irrégulier, cela pourrait être parfait.

But d’Alexis Sanchez cote à 2,75

Si l’Olympique de Marseille est performant ces dernières semaines, c’est aussi parce qu’il peut compter sur un attaquant de talent : Alexis Sanchez. L’international chilien monte en puissance et réalise une première partie de saison très intéressante. Au-dessus techniquement, il a apporté un vrai plus à la formation d’Igor Tudor. Dans un rôle d’attaquant de pointe, il arrive à se débrouiller pour se montrer dangereux avec peu. Buteur face à Lorient lors de la dernière journée, il pourrait bien enchaîner face à une défense monégasque qui ne rassure pas toujours.

But de Wissam Ben Yedder cote à 2,55

Si Alexis Sanchez pourrait trouver le chemin des filets dans ce match, c’est aussi le cas du redoutable Wissam Ben Yedder. Même quand on l’annonce moins bien, moins fort physiquement, l’international français se réinvente pour toujours rester une machine à marquer. Pas toujours titulaire cette saison, Ben Yedder a toujours des statistiques impressionnantes. Auteur de 16 buts en 25 matches cette saison, l’ancien de Toulouse a souvent sauvé les siens surtout en Ligue 1. Avec 6 buts sur ses 4 derniers matches, Ben Yedder est en feu et pourrait continuer face à l’OM, l’un de ses adversaires préférés en Ligue 1 (9 buts contre eux déjà).

