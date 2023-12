Les discussions s’intensifient entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

Tic, tac… l’horloge tourne. Et il va bientôt être temps pour Kylian Mbappé (25 ans) d’annoncer sa décision. Le 30 juin prochain, son contrat au Paris Saint-Germain prendra officiellement fin. Et sauf surprise, il terminera la saison avec les pensionnaires du Parc des Princes. En revanche, il n’est pas certain qu’il porte encore les couleurs du club français en 2024-25. Hier, El Chiringuito a révélé qu’il ne va pas prolonger son bail dans la capitale. Les journalistes de la célèbre émission ont aussi précisé qu’il était plus proche du Real Madrid qu’il y a six mois.

Le PSG y croit encore

Ce vendredi, The Athletic fait de nouvelles révélations sur le dossier KM7. Tout d’abord, le média anglais explique que le PSG a toujours bon espoir de conserver le champion du monde 2018. Des sources contactées par The Athletic ont indiqué qu’au sein du club français, certains estiment que le Real Madrid ne fera pas l’offre financière que le joueur né en 98 souhaite. Sportivement comme économiquement, les pensionnaires du Parc des Princes se sentent solides à tous les niveaux et capables de retenir la superstar tricolore. Mais la publication britannique précise qu’aucune issue ne surprendrait le PSG tant la situation est imprévisible.

Le Real Madrid, qui a connu plusieurs échecs avec le Français, pourrait dire la même chose. Malgré cela, les Merengues veulent encore et toujours recruter Kylian Mbappé. Ce, même si certains au club se sont sentis trahis. Mais les dirigeants madrilènes vont encore tenter leur chance. Mais KM7 ne dictera pas sa loi. The Athletic confirme l’information révélée par AS le 6 décembre dernier, à savoir que le Real Madrid veut poser un ultimatum au joueur. A partir du 1er janvier 2024, date à laquelle il sera autorisé à discuter avec le club de son choix, il aura 15 jours pour annoncer sa décision au Real Madrid.

Le clan Mbappé et Madrid discutent

Passé ce délai, le club entraîné par Carlo Ancelotti se lancera pour Erling Haaland. Mais nous n’en sommes pas encore là. La publication anglaise explique que les contacts entre Madrid et le clan Mbappé n’ont jamais complètement disparu. D’ailleurs, KM7 échange toujours directement avec Florentino Pérez, qui veut toujours le faire venir. The Athletic ajoute que les pourparlers existent et progressent mais que ce sont José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid, Fayza Lamari (mère et agent du joueur) et Delphine Verheyden (son avocate) qui seront à la manœuvre pour cette opération d’envergure.

Mais tout ce petit monde va devoir s’entendre. En ce qui concerne le projet sportif, on imagine que le joueur ne sera pas dur à convaincre. En revanche, cela peut être plus compliqué financièrement. En effet, le média britannique explique que les Merengues ne feront pas de folies, eux qui doivent notamment gérer le coût important des travaux du stade Santiago-Bernabéu. De plus, le Real Madrid veut préserver la paix dans son vestiaire en ce qui concerne les salaires des joueurs. Mais Mbappé s’attendrait à arriver «avec plus du double du salaire des stars actuelles» explique The Athletic. Chaque partie va devoir mettre de l’eau dans son vin pour s’entendre. La suite au prochain épisode…