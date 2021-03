Coupe du Roi : au bout de la nuit, l'Athletic Bilbao file en finale

Mercredi soir, le FC Barcelone renversant a réalisé une nouvelle remontada cette fois en demi-finale retour de Coupe du Roi face au Séville FC (3-0). Un retournement de situation qui a suscité une certaine effervescence en Espagne. Ce jeudi soir, le Barça allait donc connaître l'identité de son adversaire en finale. Auteur d'un résultat nul (1-1) à l'aller, Levante et l'Athletic Bilbao rêvaient de rejoindre les Blaugranas. Les hommes de Paco Lopez ouvraient le score juste après le quart d'heure de jeu. Ruben Rochina alertait Marti dans la surface dont la frappe en pivot ajustait Nunez (0-1, 17e).

Treize minutes plus tard, Bilbao obtenait un penalty. Raul Garcia était accroché dans la surface par Oscar Duarte. L'arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Raul Garcia ne tremblait pas et remettait les siens dans le sens de la marche (1-1, 30e). Les deux équipes devaient passer par les prolongations pour forcer la décision. Occasion saisie par les hommes de Marcelino pour inscrire un deuxième but. Alex Berenguer décochait une lourde frappe contrée par Vukcevic qui surprenait Fernandez (1-2, 112e). L'Atletic Bilbao tenait sa finale et rejoignait le FC Barcelone.