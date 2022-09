Belgique : le coup de gueule de Kevin De Bruyne

Buteur et passeur à l'occasion de la victoire de la Belgique face au Pays de Galles (2-1) jeudi, Kevin De Bruyne s'est satisfait de ce résultat, sans pour autant faire état d'une euphorie débordante. Au contraire, il a même appelé ses coéquipiers à faire preuve d'une plus grande intelligence. « On a joué un bon match. Nous avons fait une très bonne première mi-temps, mais c'était une erreur d'encaisser ce but.

La suite après cette publicité

« Le Pays de Galles ne voulait rien faire, ils jouaient en 5-4-1 et nous, on ne doit pas prendre de risque. Si on doit garder le ballon 45 minutes, faisons-le. Mais c'est bien pour apprendre à jouer contre ces systèmes » a-t-il lancé au micro de RTL Sport après la rencontre. Face aux Pays-Bas (dimanche à 20h45), la Belgique devra s'imposer 4-0 si les Diables Rouges souhaitent rallier le Final 4 de la Ligue des Nations.