OM : Gennaro Gattuso envoie un message à Iliman Ndiaye

Arrivé cet été en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye (23 ans) s’adapte progressivement au collectif marseillais. Intéressant dans le jeu contre l’AEK Athènes, l’attaquant sénégalais peine, cependant, encore à trouver le chemin des filets dans la cité phocéenne. Interrogé sur le manque de réalisme offensif des siens en conférence de presse, Gennaro Gattuso a d’ailleurs souhaité envoyer un message à son protégé, auteur d’un petit but après 14 matches toutes compétitions confondues.

«Je pense que quand on a une équipe qui arrive à se créer 4 ou 5 occasions de but comme à Nice, c’est qu’on est sur le bon chemin. Après l’erreur arrive et ça je ne le contrôle pas. Il faut réussir à être plus propre, notamment dans la moitié adverse. Vous me parlez d’Aubameyang mais Iliman Ndiaye aurait lui aussi pu marquer 4 ou 5 buts, il ne faut pas qu’il déprime de ça. C’est quelque chose qui se travaille à l’entraînement, quand tu marques, tu marques, cela reste en tête et tu arrives avec plus de confiance». Nouvelle occasion, ce dimanche, lors de la réception de l’OL à l’Orange Vélodrome.