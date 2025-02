Serie A : l’Atalanta fracasse Empoli

Après la polémique du milieu de semaine entre Gasperini et Lookman et cette élimination en barrages de Ligue des Champions contre Bruges, l’Atalanta avait à coeur de se refaire. Sur la pelouse d’Empoli, dix-huitième au classement, la Dea, troisième, s’est bien relancée avec un succès 5-0.

L’Atalanta avait été aidée par Gyasi, auteur d’un but contre son camp à la 27e, et a déroulé derrière. Mateo Retegui (33e), puis Ademola Lookman par deux fois (43e, 55e), et Zappacosta (74e) ont ainsi scellé la lourde victoire de l’écurie de Bergame, qui profite du faux pas de la Lazio à Venise pour prendre 7 point d’avance sur les Romains, quatrièmes, et revient même à deux points de Naples, deuxième.