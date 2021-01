Bayern : Franck Ribéry évoque le dossier David Alaba

Lorsqu'il est arrivé de l'Austria de Vienne au Bayern Munich en 2008, David Alaba a eu la chance de compter sur Franck Ribéry afin de l'épauler. Ayant bien grandi et étant devenu un joueur marquant du Bayern Munich comme son mentor, le joueur autrichien de 28 ans arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Et alors qu'il est dans une impasse avec son club pour prolonger, il aurait même trouvé un accord avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Un dossier sur lequel Franck Ribéry est revenu pour Sport Bild.

L'ailier désormais à la Fiorentina a notamment expliqué qu'il aimerait bien que David Alaba et le Bayern Munich continuent ensemble : «David est un garçon du Bayern, il a remporté le triplé deux fois ! David est intelligent et il n'est plus un petit garçon. Il s'est fait un grand nom dans le monde du football, a tout gagné. Le Bayern a toujours soutenu David, la relation était bonne. Je pense qu'il serait préférable que les deux parties trouvent une solution. Mais parfois ça ne va pas. C'est la vie, c'est le football.»