Mercato : la nouvelle stratégie du Barça pour récupérer Tanguy Ndombélé

José Mourinho a encore fait des ravages. On le sait, l'entraîneur portugais aime piqué ses joueurs. Cela a été le cas notamment avec Karim Benzema lorsqu'il était sur le banc du Real Madrid. « Si tu n’as pas de chien pour aller chasser mais que tu as un chat, alors tu prends le chat, non ? Parce que tu ne peux pas y aller seul. Nous avons un seul attaquant, Benzema. Si Benzema ne joue pas, nous avons un attaquant sur le banc de touche, mais dans ce cas-là, il faudra qu’on change de système », avait-il lâché à l'époque. Mourinho semble adopter la même stratégie avec Tanguy Ndombele à Tottenham. Il n'hésite pas à bousculer l'international tricolore dont il attend plus.

Mais cette fois-ci, cela ne semble pas fonctionner et le point de non-retour a visiblement été atteint. En effet, plusieurs médias ont annoncé que l'ancien joueur d'Amiens ne souhaite plus évoluer sous les ordres de l'entraîneur âgé de 57 ans. Une information que nous pouvons vous confirmer. Et forcément, cela n'est pas passé inaperçu en Europe, où le milieu de terrain attise toujours les convoitises. Comme expliqué sur notre site, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont très intéressés. Le FC Barcelone le suit aussi depuis très longtemps et a relancé cette piste depuis plusieurs semaines. Les Blaugranas, qui devraient perdre Ivan Rakitic et Arturo Vidal, ont coché son nom.

Coutinho, la clé du deal Ndombélé pour le Barça

Mais ils vont faire face à un petit problème. En effet, les pensionnaires du Camp Nou ont un budget très serré, eux qui doivent notamment trouver 70 millions d'euros d'ici la fin du mois de juin. Pour remplir leurs caisses et dégraisser aussi leur effectif, ils comptent donc se séparer d'Arthur Melo, qui devrait rejoindre la Juventus. Au départ, les Catalans souhaitaient l'envoyer du côté de Tottenham pour récupérer Ndombélé. Mais cette stratégie n'a pas marché. Ensuite, Skysports a révélé que Samuel Umtiti ou Nelson Semedo pourraient être inclus dans le deal avec les Spurs. A présent, The Independent révèle que le club du président Josep Maria Bartomeu a une autre idée en tête pour convaincre les Londoniens.

En effet, la publication anglaise précise que le Barça serait prêt à conclure un accord avec Tottenham uniquement si un de ses joueurs était inclus dans l'opération. Si le nom de Semedo est encore mentionné, c'est surtout celui de Philippe Coutinho qui est cité cette fois-ci. Prêté au Bayern Munich cette saison, le Brésilien va revenir en Catalogne à l'issue de la saison. Et si Quique Setién pourrait lui redonner une chance, les dirigeants barcelonais ne sont pas contre l'utiliser pour récupérer Ndombélé, dont le profil plaît beaucoup en interne. D'autant que les Spurs ont souvent eu à l’œil Coutinho. Toutefois, The Independent précise que Tottenham souhaiterait récupérer la somme investie sur le Français, soit 60 M€ (+10 M€ de bonus). Et comme indiqué avant, le Barça n'a pas les moyens d'investir autant cet été. La balle est dans le camp des Spurs et du président Daniel Levy, particulièrement redoutable et dur en affaires. Le feuilleton Ndombélé ne fait que commencer...