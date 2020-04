Le plan du FC Barcelone pour recruter Tanguy Ndombele

D'Amiens à Tottenham en deux ans, voici la folle trajectoire de Tanguy Ndombele. Déjà prometteur sous le maillot de l'écurie amiénoise, le milieu de terrain avait tapé dans l'oeil de Florian Maurice et de l'Olympique Lyonnais. Et le 31 août 2017, les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé sa venue. Durant deux ans, les Gones ont pu compter sur un élément à la fois talentueux et essentiel dans l'entrejeu de l'équipe chapeautée alors par Bruno Genesio. Forcément, ses prestations ont attiré les regards. La Juventus, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone ont craqué pour lui. Mais ce sont finalement les Spurs de Tottenham qui ont raflé la mise le 2 juillet 2019. Pour s'attacher les services de l'international tricolore, les Londoniens ont déboursé 60 millions d'euros (+10 millions d'euros de bonus). Un record à la fois en terme de vente pour Lyon et en terme d'achat pour les Spurs. Un prix qui n'a pourtant pas mis la pression au principal intéressé, comme il nous l'avait confié lors d'un entretien exclusif à Londres en novembre dernier.

Le Barça ne lâche pas Ndombele d'une semelle

«Moi, je ne m'en occupe pas. L'argent, ce n'est pas moi qui l'ait sorti. J'ai tout entendu sur le prix. Soixante, soixante-deux, soixante-dix...moi je ne me préoccupe pas de toutes ces choses. Mais je n'ai pas trop de pression par rapport à mon prix». L'occasion aussi pour lui de nous parler de son adaptation à Tottenham et en Premier League. «Ca va. Je tente de m'adapter. Il y a beaucoup d'intensité aux entraînements. C'est différent de Lyon, c'est le championnat anglais qui veut ça. J'ai eu quelques pépins physiques. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. J'essaye de m'adapter au plus vite. Quand ça va, c'est bien pour tout le monde. Quand ça ne va pas, tout le monde est perdant. Donc j'essaye d'être bien sur tous les plans». Puis il avait conclu, toujours avec humilité et lucidité : «Je suis sûr que Tottenham n'a pas encore vu le meilleur Tanguy».

Désiré par Mauricio Pochettino, qui s'est fait limogé, Ndombele évolue depuis quelques mois sous les ordres de José Mourinho. Piqué régulièrement par le Special One, qui veut tirer le meilleur de lui, le footballeur âgé de 23 ans (31 matches joués toutes compétitions confondues, 2 buts) n'a pas été épargné par les pépins physiques. Néanmoins, il est au coeur de l'actualité mercato. Moins d'un an après son arrivée, son nom a été associé au Paris Saint-Germain ainsi qu'au Real Madrid et au FC Barcelone. Trois clubs qui le suivaient déjà l'an dernier alors qu'il était à Lyon. Mais ces derniers temps, ce sont surtout les Blaugranas qui seraient sur sa piste. Le 26 mars dernier, Mundo Deportivo assurait que le Français était dans la short-list des Catalans et qu'il était même une priorité pour renforcer l'entrejeu, notamment en prévision des départs d'Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

Les Blaugranas explorent diverses options pour le récupérer

Le quotidien catalan précisait toutefois que les Spurs n'avaient pas l'intention de s'en séparer et qu'ils comptaient repousser les propositions arrivant pour lui. Malgré cela, les pensionnaires du Camp Nou semblent déterminés à mettre la main sur le natif de Longjumeau. Ce vendredi, Mundo Deportivo a de nouveau évoqué le dossier Ndombele. Et la publication ibérique explique que Tottenham souhaiterait recruter le milieu de terrain Arthur Melo. Et le Barça pourrait profiter de cet intérêt pour le Brésilien afin de proposer un échange avec le Français (Arthur est aussi cité comme monnaie d'échange pour Miralem Pjanic de la Juventus, ndlr). Mais le Barça ne manque pas d'idées pour récupérer Ndombele.

Ce vendredi après-midi, Skysports dévoile un autre plan envisagé par la direction blaugrana dans ce dossier dont on risque d'entendre parler pendant un certain moment. Le média anglais explique ainsi que le Barça apprécie toujours son profil, malgré son année mitigée en Premier League, et que le club culé ne sera pas forcément en mesure de payer le prix fort pour s'offrir le milieu tricolore, notamment en raison de l'épidémie de coronavirus. Pour cela, les Catalans auraient mis Samuel Umtiti et Nelson Semedo dans la balance. Deux joueurs qui ne seront pas retenus par le Barça et qui évoluent à des postes où Tottenham veut justement se renforcer. Il reste toutefois à savoir si José Mourinho sera intéressé, lui qui aura son mot à dire aussi bien là-dessus qu'au sujet du dossier Tanguy Ndombele. Et nul doute qu'il ne devrait pas se gêner pour le faire !