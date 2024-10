Juventus : l’Italie ne veut plus entendre parler de Paul Pogba

Paul Pogba est de retour sur le terrain médiatique. En attendant de rechausser les crampons en mars 2025, l’international tricolore de 31 ans enchaîne les interviews dans le cadre de la tournée promotionnelle du film "4 zéros" dans lequel il tient un rôle. Hier, le footballeur sous contrat jusqu’en 2026 à la Juventus a évoqué son avenir dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et il est visiblement disposé à faire des sacrifices pour enfiler de nouveau la tunique bianconera. « Je suis même prêt à baisser mon salaire pour jouer à nouveau pour la Juve. Je veux revenir. (…) Tout ne dépend pas de moi, mais aussi des plans de la Juve et de la façon dont je m’entraîne. Je veux me mettre au niveau des autres pour suivre l’équipe de Thiago Motta : maintenant, la réalité est que je suis un joueur de la Juve et que je me prépare à jouer pour la Juve.»

Mais ce n’est visiblement pas le plan de la Vieille Dame. Hier, plusieurs médias italiens ont expliqué que la Juve n’est pas disposée à continuer son union avec lui. Bien qu’il ait proposé de baisser son salaire, qui est actuellement de 10 M€ bonus compris par an, le natif de Langy-sur-Marne n’a pas ou très peu de chance de porter de nouveau le maillot turinois. Une divorce à l’amiable ou de manière unilatérale semble l’option la plus probable aujourd’hui. C’est le sentiment de Sport Mediaset, qui écrit à ce sujet : «les Bianconeri ne veulent pas réintégrer le Français et sont prêts à une résolution unilatérale : elle sera décidée d’ici janvier (…) Le milieu de terrain ne veut pas entendre parler d’une séparation consensuelle avant mars, date à laquelle il pourra revenir sur le terrain, tandis qu’à Turin, on a clairement indiqué que son avenir serait loin des couleurs noires et blanches.»

La porte est fermée à Turin

Tuttosport va dans le même sens. «Du hasard au chaos, de l’attente aux déclarations : entre la Juventus et Paul Pogba, c’est toujours un jeu ouvert, et il se poursuivra pendant ces heures. Objectif : résoudre la question du contrat, clarifier puis se dire au revoir.» Du côté de La Gazzetta dello Sport, on est plutôt ferme concernant son cas et son futur dans le Piémont. «Aujourd’hui, Pogba n’est pas considéré comme conforme au projet de la Juventus pour des raisons physiques, comportementales et économiques. Le passé, bien que glorieux, est un élément qui compte peu dans le football d’aujourd’hui. Pogba, avant même l’affaire de dopage, ne semblait plus adapté à un championnat de haut niveau où intensité, résistance et continuité sont de mise. A tel point qu’on parlait de son départ en Arabie ou aux USA : la disqualification a empêché les adieux souhaités par le club de se concrétiser. »

La publication au papier rose poursuit : «tous nos vœux vont à Pogba, dominant et formidable depuis des années, pour un retour sur les terrains qui lui donnera encore satisfaction. Mais cela n’arrivera certainement pas avec le maillot de la Juventus. L’histoire n’aura pas la fin heureuse rêvée par les romantiques.» Interrogé par nos soins sur la situation de Pogba, Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport et le Corriere della Serra, nous a donné son point de vue sur le sujet. «C’est sûrement fini. Son retour n’est pas possible. La Juve a tourné la page et n’y a pas de chance pour lui de revenir. J’espère pour lui qu’il retrouvera une équipe et rejouera. Mais ce ne sera pas la Juventus (…) Pour moi, le problème est aussi athlétique. Il doit retrouver sa forme physique. Cela nécessite beaucoup de temps. S’il était déjà en forme, ok. Mais là, ce n’est pas le cas.» Il a ensuite ajouté concernant le sentiment des supporters sur cet épineux dossier.«Le monde des supporters de la Juve est un monde très large. Chaque supporter a son opinion, mais, en général, je peux dire que les fans savent que Pogba est en dehors du projet. Certains aimeraient le retrouver malgré tout. Mais ce n’est pas possible.» En Italie, la presse a déjà clôturé l’histoire Pogba-Juve.