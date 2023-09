Manchester United : Sofyan Amrabat a déjà bluffé tout le monde

La suite après cette publicité

Manchester United a de nombreux problèmes. Outre Mason Greenwood, qui a finalement rejoint Getafe, les Mancuniens doivent gérer les cas Antony et Jadon Sancho. Erik ten Hag, lui, est de plus en plus critiqué pour sa gestion et les résultats de son équipe. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles au sein du club qui pourrait être racheté très prochainement. En effet, les pensionnaires d’Old Trafford peuvent compter sur Sofyan Amrabat.

Une première titularisation convaincante

Longtemps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, le Marocain a rejoint les Red Devils cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si certains ont pointé du doigt les liens entre Ten Hag et le joueur, qui sont représentés par la même agence, le joueur a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain. Après une première entrée en jeu face à Burnley le 23 septembre (2 minutes de jeu), le Lion de l’Atlas a connu sa première titularisation hier soir à l’occasion du match de League Cup face à Crystal Palace (3-0).

Présent sur le pré durant une heure, Amrabat a montré des choses intéressantes dans un rôle inédit. La presse anglaise est déjà sous le charme. Le Daily Mail, qui lui a donné la note de 8, est charmé. «Il a fait ses débuts en tant que titulaire. C’était l’un des sept changements effectués par Erik ten Hag. Il a débuté en tant que latéral gauche, il semblait jouer partout sauf dans les cages.» Généreux dans l’effort et souvent dans les bons coups, il a marqué des points.

Amrabat a impressionné

Le son de cloche est le même du côté du Sun. Le tabloïd britannique écrit à son sujet : «Des débuts complets très impressionnants pour Sofyan Amrabat qui a remporté tous ses duels sur la gauche en première mi-temps et a dominé le milieu de terrain en seconde.» Il a obtenu la note de 7. Même résultat pour le Manchester Evening News qui précise : «Sofyan Amrabat et Mason Mount peuvent donner à Manchester United une solution au milieu de terrain.»

L’ancien joueur de la Fiorentina, lui, n’a pas voulu s’enflammer. «Ce n’était pas la période la plus facile mais il est clair que United est un grand club et nous devons gagner. La pression est forte, mais c’est ce que nous voulons et le manager nous le dit tout le temps. J’ai travaillé très dur pour cela.» ETG est très content de lui. «Je sais ce qu’Amrabat est capable de faire. Il joue là où l’équipe a besoin de lui. La qualité, l’énergie et le dynamisme qu’il apporte.» Des débuts réussis pour le Marocain qui vit un rêve à MU.